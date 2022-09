Bolzano, ultraleggero atterra nel parcheggio di un supermercato: 5 i feriti

Attimi di paura nel primo pomeriggio di sabato 24 settembre quando, in zona produttiva a Bolzano sud, un ultraleggero ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla strada che si trova davanti all’Interspar di via Buozzi, a poche decine di metri dall’aeroporto.

#Incidente con un ultraleggero in zona industriale a #Bolzano. Il velivolo avrebbe urtato con un'ala il tetto di un edificio, quindi effettuato un atterraggio d'emergenza nel parcheggio di un supermercato. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Foto: Ansa@TgrRai pic.twitter.com/mHkhIxailq — Tgr Rai Alto Adige (@TgrRaiAltoAdige) September 24, 2022

Ultraleggero nel parcheggio del supermercato

Lungo la stradina, utilizzata per accedere al supermercato stesso oppure al McDrive, si trovavano parcheggiate diverse automobili, alcune delle quali sono state urtate dall’ala destra dell’ultraleggero a due posti.

Sono rimasti feriti, in maniera molto lieve, i due occupanti dell’ultraleggero e altre tre persone che si trovavano all’interno di una delle auto.

Il pilota è un giovane altoatesino che viaggiava in compagnia di un’altra persona. Dovrà spiegare alla polizia, subito intervenuta sul luogo dell’incidente, la dinamica dei fatti e soprattutto per quale motivo l’ultraleggero si sia trovato in grave difficoltà, al punto da dover svolgere l’atterraggio d’emergenza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze. Alcuni siti riportano che il velivolo in volo avrebbe urtato con un’ala il tetto di un edificio (l’OBI) vedendosi poi costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza nel parcheggio del vicino supermercato.

