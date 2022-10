Si barrica in casa col figlio a Roncadelle: trattative in corso coi Carabinieri

Un bambino di 4 anni è stato strappato dalle mani dell’assistente sociale dal padre che poi è scappato con lo stesso minore. È accaduto a Rodengo Saiano, nel Bresciano. I carabinieri hanno poi intercettato l’uomo che si è chiuso in casa con il figlio in un paesino vicino, a Roncadelle, nel Bresciano. Sono proseguite tutta la notte e sono ancora in corso le trattative tra i carabinieri e il padre separato barricato in casa.

La dinamica

Ieri pomeriggio l’uomo, separato e originario dell’Europa dell’est, aveva strappato dalle mani dell’assistente sociale il piccolo durante un incontro protetto per poi darsi alla fuga e minacciando l’assistente sociale con una pistola che non è chiaro se fosse vera. Forse a scatenare la sua rabbia la decisione di affidare il bambino alla madre.

In questi minuti l’uomo sta chiedendo tempo ai militari prima di aprire la porta e di restituire il bambino che sembra stia bene, secondo quanto ricostruito dagli stessi carabinieri che da ieri sera hanno isolato l’intera area dove abita l’uomo.

Notizia in aggiornamento

