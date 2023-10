Attacco dal Libano, 2 feriti a Metulla. Israele bombarda siti di Hezbollah

L’insediamento israeliano settentrionale di Metulla è stato colpito da proiettili sparati dal Sud del Libano. Due persone sono rimaste ferite. La cittadina sotto il fuoco degli Hezbollah è stata dichiarata zona militare chiusa. L’esercito israeliano ha annunciato in un comunicato stampa di aver colpito obiettivi “terroristici” di Hezbollah in Libano tra ieri e oggi.

Città israeliana di Metulla colpita dal Sud del Libano

Un razzo anticarro è esploso nella cittadina di Metulla nella Alta Galilea, a ridosso del confine con il Libano. Secondo la televisione pubblica Kan, due persone sono rimaste ferite. Già ieri gran parte degli abitanti erano sfollati. Il sindaco di Metulla ha fatto appello a quanti sono rimasti di partire immediatamente. Secondo i media questo attacco è stato rivendicato dagli Hezbollah.

Israele, bombardati obiettivi di Hezbollah in Libano

L’esercito israeliano ha annunciato in un comunicato stampa di aver colpito obiettivi “terroristici” di Hezbollah in Libano nella notte tra ieri e oggi. “L’esercito israeliano sta colpendo obiettivi militari dell’organizzazione terroristica Hezbollah sul territorio libanese”, hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf). Dall’inizio della guerra, innescata dall’attacco senza precedenti di Hamas in Israele il 7 ottobre, gli scontri al confine tra lo Stato ebraico e il Libano hanno provocato la morte di una decina di persone sul versante libanese, per lo più combattenti ma anche un giornalista della Reuters e due civili. Da parte israeliana sono state uccise almeno due persone. La comunità internazionale teme un’estensione del conflitto tra gli Hezbollah libanesi filo-iraniani alleati di Hamas e l’esercito israeliano. Israele ha iniziato a evacuare migliaia di residenti in 28 località nel nord del Paese dopo questi scontri al confine.

Attacco dal Libano, due feriti israeliani a Metulla

Metulla, cittadina israeliana del nord del Paese e sotto il fuoco degli Hezbollah, è stata dichiarata zona militare chiusa. Lo riferiscono i media israeliani. “Al nostro confine nord siamo in massima allerta. Nella misura in cui gli Hezbollah compiranno un grave errore reagiremo con una potenza molto elevata”: lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari dopo che nella notte è stata sventata una infiltrazione armata dal sud del Libano e prima dell’attacco odierno alla cittadina di Metulla, nell’alta Galilea. ”Lo Stato del Libano deve chiedersi se è disposto a mettere in pericolo il Paese per i terroristi dell’Isis a Gaza. Deve proprio porsi questa domanda”.

Fonte: Ansa