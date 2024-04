Israele punta a Rafah: “Pronti a entrare”

Fonti vicine all'esercito parlano di un'imminente operazione via terra: "Avverrà molto presto". Pronto il piano di evacuazione dei civili

Israele è pronto a entrare a Rafah via terra. L’annuncio è arrivato da fonti vicine all’esercito israeliano che, da tempo, valuta l’opzione di varcare i confini di quella che è ritenuta l’ultima roccaforte di Hamas nella Striscia di Gaza. Non c’è ancora chiarezza sui tempi. Israele però precisa: “Avverrà molto presto”.

Israele pronto a entrare a Rafah

L’esercito israeliano ha condotto tutti i preparativi necessari per entrare a Rafah, che ritiene l’ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza, e potrà lanciare un’operazione non appena avrà ottenuto l’approvazione del governo: lo riporta Haaretz riportando media internazionali che citano un alto funzionario della Difesa.

Ieri sera la tv Kan aveva anticipato la notizia, citando due funzionari americani e sottolineando che l’esercito si prepara ad attaccare “molto presto” e che avrebbe avviato una massiccia evacuazione di oltre un milione di palestinesi.

Pronta l’evacuazione

Secondo le fonti, nelle prossime quattro o cinque settimane i palestinesi dovranno evacuare nei complessi di tende allestiti dalle organizzazioni umanitarie internazionali.

Il piano per l’operazione Rafah è stato presentato ai funzionari americani e ad altre agenzie nella regione, ha osservato Kan. Secondo il piano, l’operazione andrà avanti per fasi, sulla base di una divisione della città di Gaza in aree definite.

Fonte: Ansa