Arrestati in Russia 5 estremisti: cercavano nuovo affiliati

I membri della cellula estremista al-Ayat che reclutavano residenti locali sono stati arrestati a Rostov sul Don, in Russia. Lo affermano le forze dell’ordine russe, come riporta la Tass. Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) e il centro anti-estremismo del Ministero dell’Interno nella regione di Rostov hanno arrestato cinque membri dell’organizzazione estremista Alla-Ayat per aver cercato di reclutare i residenti locali, hanno dichiarato le agenzie di polizia alla TASS. “L’attività criminale della cellula estremista era coordinata dall’estero. I flussi finanziari erano diretti lì. Il leader della cellula e cinque membri attivi che hanno fatto reclutamento sono stati identificati e arrestati”, ha dichiarato la fonte.

Fonte: Ansa