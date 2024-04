Colpito condominio a Dnipro, Zelensky: “Sconfiggere il terrore russo”

"Dobbiamo sconfiggere il terrore russo. Questa è una necessità non solo per gli ucraini, ma è una necessità globale": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'attacco a Dnipro

A Dnipro, in Ucraina, un normale edificio residenziale è stato in parte distrutto da un bombardamento russo. “Purtroppo ci sono anche dei morti. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici”, ha scritto Zelensky rimarcando la necessità di sconfiggere in “terrore russo”.

Missili russi su Dnipro, almeno 2 morti e 15 feriti

Almeno due persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico russo sulla città di Dnipro, nell’Ucraina centro-orientale: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhi Lysak, come riporta Ukrainska Pravda. Una delle vittime è un bambino di otto anni.

Zelensky, ‘a Dnipro distrutto un edificio residenziale

“Sono in corso le operazioni di soccorso a Dnipro dopo l’attacco russo. Diversi piani di un normale edificio residenziale sono stati distrutti e la stazione ferroviaria è stata danneggiata. Nella regione di Dnipropetrovsk sono state colpite anche Kryvyi Rih e Synelnykove. Tutti i feriti sono stati soccorsi. Purtroppo ci sono anche dei morti. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l’attacco missilistico russo sulla città di Dnipro.

Zelensky, ‘sconfiggere il terrore russo è una necessità globale

“Dobbiamo sconfiggere il terrore russo. Questa è una necessità non solo per il nostro Paese, non solo per gli ucraini, ma è una necessità globale”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La Russia deve rispondere del suo terrore e ogni missile, ogni (drone, ndr) ‘shahed’ deve essere abbattuto. Il mondo può garantirlo, i nostri partner hanno le capacità necessarie. Questo è stato dimostrato nei cieli del Medio Oriente e dovrebbe funzionare anche nei cieli d’Europa”, aggiunge Zelensky. “Ogni Paese che fornisce sistemi di difesa aerea all’Ucraina, ogni leader che aiuta a convincere i nostri partner che i sistemi di difesa aerea dovrebbero essere dispiegati in città e comunità sotto attacco da parte dei terroristi, e tutti coloro che sostengono la nostra difesa, sono salvatori di vite umane”, commenta il leader ucraino.

Fonte: Ansa