Papa Francesco è in prima linea nella mediazione tra Ucraina e Russia. Prima c’è stato un fermo “no grazie” da parte del presidente ucraino. Volodymyr Zelensky ha ribadito come il piano di pace può essere solo ucraino. Da parte sua il Cremlino hanno preso atto del “sincero desiderio” della Santa Sede di facilitare la fine del conflitto. Riaffermando però le ferme posizioni sui territori occupati. Quindi il Papa ha scelto il cardinale Matteo Zuppi per tentare un nuovo approccio. Dopo essere andato a Kiev, il presidente della Cei è atteso a Mosca. Anche se la data è ancora da stabilire. Intanto il metropolita Antonij, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha incontrato il Papa in Vaticano. Portandogli i saluti del Patriarca di Mosca Kirill