La grazia del tempo di Avvento

Iniziamo queste quattro settimane di preparazione che ci porteranno alla festa della nascita del Signore Nostro Gesù Cristo, il tempo d’Avvento. Ancora una volta il Signore nella Sua bontà e misericordia ci dona questa possibilità di incontrarlo, di trovare sollievo alle tante preoccupazioni di questo tempo, di affidarci ai suoi disegni d’Amore.

Chiediamo quindi di rispondere al Suo invito: “Vegliate”, cioè non vivete da sciocchi, cercando solo di accumulare sicurezze, attaccati a qualcosa che ci faccia passare una vita tranquilla e possibilmente senza problemi, aspettando di evadere con qualche vacanza o di arrivare al fine settimana per riposare.

Commentando questo Vangelo San Gregorio Magno ci ammonisce ad avvicinarsi a Cristo per non temere quando nella nostra vita arrivano problemi e difficoltà: “La Verità ammonisce apertamente con queste parole gli eletti: Quando aumentano i mali del mondo e si diffonde il terrore del giudizio nello scompiglio delle potenze della natura, alzate il capo, cioè gioite nell’intimo del cuore, perché mentre sta per finire il mondo, a cui non avete dato il vostro affetto, si avvicina la salvezza che avete cercato”.

La vita ci è stata donata per qualcosa di più importante e di molto più bello che di cercare di divertirsi e di non avere problemi: non sprechiamola, perché ogni giorno abbiamo l’occasione per entrare nella ricchezza vera, di incontrare il senso profondo della nostra vita. Questa è la Grazia che il tempo di Avvento porta con sé, un’occasione per ricominciare a vivere con Sapienza.

Il Signore di nulla più si rallegra che di vederci felici; per questo ci aiuta ad entrare nella verità, anche correggendoci. Quando vede che ci stiamo perdendo, che la nostra vita sta diventando piatta e banale, ci manda fatti per svegliarci, mai per punirci: se sappiamo leggerli con i suoi occhi, ci accorgeremo che dietro ogni avvenimento della nostra vita, anche quelli più difficili da capire o da accettare, c’è sempre un disegno di Salvezza. Incominciamo questo tempo fiduciosi del Suo Amore.

Questa fiducia permette a Dio di fare breccia nei nostri cuori e a noi di ricominciare ad essere uomini e donne che portano una “pienezza di vita”, ad essere persone felici, che continuano la missione di amore di Gesù.

