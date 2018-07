RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

DOMENICA 29 LUGLIO 2018, 00:08, IN TERRIS



Malattie dell'anima, come guarire

Alla scoperta dell'origine delle "dipendenze patologiche"

LUCA MARCONI

e cosiddette "dipendenze patologiche" sono in continua crescita quantitativa e tipologica, anche se al momento i servizi pubblici si occupano sostanzialmente di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo, anoressia, bulimia, acquisto compulsivo, gioco d’azzardo, internet e video games, abusi nel campo della sessualità. Per queste dipendenze proprio un dirigente medico delle Marche, in una pubblica conferenza, denunciava i limiti oggettivi delle scienze, medicina e psicologia comprese, nel cercare di guarire quelle che non ha esitato a definire “malattie dell’anima”.

Anche volendo considerare l’anima non l’essenza spirituale dell’uomo destinata a vivere per l’eternità, ma più semplicemente il luogo degli affetti, dei sentimenti, dell’intelletto e della volontà, è evidente che l’osservazione del medico sia estremamente interessante e pregnante.

Soffermiamoci sulla volontà. Come si fa a guarire una persona dal convincimento che, di fronte alle difficoltà della vita, l’unico modo per sopravvivere sia una qualche forma di fuga dalla realtà che può anche condurre ad una dipendenza, una qualsiasi di quelle sopra elencate? Toccando il campo dei convincimenti morali le conseguenze nell’agire e nella volontà sono condizionate dal pensiero e dall’educazione che in ciascuno di noi si forma. Se questi sono sbagliati, la vita sarà sbagliata e nessun ragionamento salverà il soggetto colpito dal terribile virus dell’alienazione, della fuga dalla responsabilità, dal rifugio nel nulla assoluto. Sappiamo bene noi cristiani che il nulla, il niente, l’accidia verso qualsiasi attività vitale è il porto nel quale Satana conduce le sue vittime e lì le lascia, placide e dormienti, fino alla fine dei loro giorni terreni per accoglierle poi nel suo regno pieno di nulla, senza luce, senza calore, senza amore, ma con un struggente, lacerante e insaziabile desiderio di avere qualcosa che dia senso all’eterna esistenza dell’anima.

Il Rinnovamento nello Spirito Santo fin dalle sue origini ha accolto nelle sue comunità persone esaurite, cioè vuote, senza un senso compiuto da dare alla loro esistenza. Migliaia di nostri fratelli e sorelle sono stati guariti nell’incontro reale e personale di Cristo Gesù; in migliaia hanno conosciuto il miracolo della rinascita alla vita nuova, anche chi era sprofondato nelle più oscure condizioni di vita, apparentemente senza speranza. Ho conosciuto nostre comunità di recupero per tossicodipendenti, alcolisti e anoressici e bulimici, in tutte la Cristoterapia della gioia, la lode, una vita fraterna vissuta in un contesto di famiglia allargata, l’annuncio della Buona Novella hanno sortito effetti positivi quanto e di più di molte, sofisticate e costose terapie psico-mediche.

Anche di fronte a situazioni meno gravi di quelle che conducono alle dipendenze, possiamo testimoniare che l’incontro con Cristo e la vita nuova ridanno slancio all’esistenza e costituiscono un sicuro ed ottimo antidoto alle malattie dell’anima che colpiscono le persone proprio nella loro volontà.

Nell’attuale cultura dominante tutto tende a giustificare il male, ad appiattire le sue verticalità, a minimizzare le conseguenze dei danni che produce e, ancor peggio, a mescolarlo al bene “nell’associazioni di idee”, giuste e sbagliate al contempo, false e mistificanti insieme a quelle sane e diritte. Questo processo non porta mai ad una reazione adulta di fronte alle dipendenze, ma ad un’infinita analisi alla ricerca dei perché e a cure apparentemente risolutive, in realtà solo volte alla riduzione del danno e del dolore che il male procura.

Per noi una responsabilità nuova, quindi, come uomini, laici cristiani impegnati in questo mondo a portare la luce e a non nasconderla sotto un moggio. La nostra opera, una grande opera redentrice, dovrebbe articolarsi su due direzioni conseguenti proprio a quell’accoglimento di fratelli e sorelle che nel bisogno si sono rivolti alle nostre comunità in cerca di una guarigione liberatrice.

A volte la preghiera, il seminario di vita nuova e la stessa vita fraterna sono sufficienti per ritrovare la forza di vivere. In altre occasioni è necessario un periodo di accompagnamento, raramente breve, quale opera di educazione suppletiva a ciò che la famiglia, la scuola e la stessa comunità cristiana in senso lato non hanno fatto a tempo debito.

Ma c’è anche un’opera che va rivolta da subito nelle strade del mondo: è una potente attività carismatica da svolgere fuori dalle nostre comunità, in un continuo scontro con una mentalità arrendista e relativista che domina l’odierna società. Persone che si uniscono in una speranza viva, ardente, agente, feconda; che si uniscono contro il maligno che divide e che uniscono anche le loro volontà di agire a difesa e promozione della persona umana.

Le due linee sono, appunto, l’educazione e la chiarezza del pensiero. Senza educazione nessun organismo cresce ordinato e senza chiarezza culturale nessuna società può sopravvivere. Far crescere i nostri giovani sotto la spinta dell’istinto e della libertà senza regole significa condannare loro alle malattie dell’anima e l’intera società a morte sicura. Per questo i cristiani sempre più devono essere uniti in un’azione sociale e culturale potente volta ad affermare la verità sull’uomo che solo Gesù ha rivelato.

In alternativa saremo condannati a veder crescere a dismisura i dipendenti dalle malattie dell’anima per le quali nessun medico o psicologo sarà in grado di dare una salvezza piena e duratura.