E’ planetario il girone dantesco degli abusi sull’infanzia. La violenza sui bambini è una piaga globale. Si verifica ovunque, in ogni nazione, società e gruppo sociale. Nel rapporto Unicef sono gli stessi bambini ad affermare che anche piccoli e ripetuti atti di violenza e di abuso commessi su base quotidiana provocano loro sofferenze. Intaccando la loro autostima, serenità e senso di fiducia nel prossimo. Sos abusi sull’infanzia, dunque

Emergenza abusi sui minori

Alcune violenze si verificano in modo imprevedibile e isolato. Ma la maggior parte di quelle sui bambini sono commesse da persone in cui dovrebbero poter riporre la loro fiducia. E cioè genitori, fidanzati o fidanzate, sposi o partner, compagni di scuola, maestri e datori di lavoro. Il grosso delle violenze sui bambini rimane nascosto. I bambini sottoposti a violenze, così come quelli che vi assistono, spesso restano in silenzio. Per timore di punizioni. E a causa della riprovazione sociale che la violenza comporta. Tanto per chi la subisce quanto per chi la commette.

Cappa di silenzio

Molte persone, e tra queste i bambini, accettano la violenza come un aspetto inevitabile della vita. Spesso, i bambini che hanno subito violenze (o che ne sono a conoscenza) restano in silenzio. Perché non ci sono modi sicuri o affidabili per denunciarle o per chiedere aiuto. A livello mondiale, avverte Unicef, vi è una mancanza cronica di dati sulle violenze sui bambini. E ciò mina la comprensione del fenomeno e l’intervento di contrasto. I numeri a disposizione sottostimano questa piaga.