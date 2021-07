“Torniamo vincitori!”. I messaggi di Mattarella, Draghi e Cei per gli Azzurri

Tanti i messaggi di congratulazione per la Nazionale di mister Mancini. Il Presidente del Consiglio riceverà oggi la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo

Le più alte cariche dello Stato e della Chiesa non hanno fatto mancare le loro congratulazioni alla nazionale di mister Mancini, per la vittoria agli Europei di calcio di ieri sera.

Mattarella: “Torniamo vincitori”

“Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”. Scrive su Twitter il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ieri ha assistito alla partita allo stadio inglese.

#Mattarella: Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’#Italia e hanno reso onore allo sport #EURO2020 🇮🇹 pic.twitter.com/2iz6xy1h9o — Quirinale (@Quirinale) July 11, 2021

“Torniamo vincitori“, è stato il commento a caldo del Capo di Stato sul volo che lo ha riportato a Roma nella notte, dopo la vittoria degli azzurri. Ad accoglierlo l’equipaggio, che ha esposto una bandiera tricolore. “Ci ha portato fortuna”, hanno detto i comandanti dell’Aeronautica Militare. “Tutti insieme abbiamo avuto fortuna, una fortuna bellissima”, ha risposto Mattarella.

Draghi: “Da Nazionale grandi individualità e spirito squadra”

“Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni”, ha scritto Mario Draghi. Il Presidente del Consiglio riceverà oggi la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo.

Cei: “Dietro questa squadra, un intero Paese che non molla mai”

Esulta anche la Cei, l’organo della Chiesa. “Dietro questa squadra, un intero Paese che non molla mai, che non si rassegna, che trova sempre energie nuove per esprimere coraggio! Grazie a Mancini e a tutta la Nazionale! Grazie perché stanno regalando al nostro Paese una notte magica!”, ha scritto la Conferenza episcopale italiana su Twitter.

Dietro questa squadra, un intero Paese che non molla mai, che non si rassegna, che trova sempre energie nuove per esprimere coraggio! Grazie a #Mancini e a tutta la #Nazionale! Grazie perché stanno regalando al nostro Paese una notte magica! #italiainghilterra #italia #euro2020 pic.twitter.com/YsBZOCQlDA — @CEI (@UCSCEI) July 11, 2021

