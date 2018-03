AUTO AUTONOME

LUNEDÌ 19 MARZO 2018, 19:31, IN TERRIS



Incidente mortale: Uber sopende i test

La vettura ha investito e ucciso una donna a Tempe, in Arizona. A rischio la messa in strada delle prime flotte

empe, Phoenix Pittsburgh, San Francisco e Toronto: cinque città e cinque stop più o meno consecutive ai test Uber, interrotti a seguito "dell'incidente mortale" avvenuto nella città dell'Arizona, dove una donna è stata travolta e uccisa dall'auto automatica in corso di rodaggio su un circuito: secondo quanto riportato dai media locali, la persona investita dalla vettura stava camminando su un marciapiede fuori della pista. La polizia ha aperto un'indagine per appurare le cause che hanno determinato la tragedia, con particolare attenzione ai sensori di movimento che avrebbero dovuto rilevare l'ostacolo e quindi la presenza della donna.

Il via libera in Arizona

La società Uber ha fatto sapere che fornirà "la piena collaborazione" con le autorità locali per far luce sulla vicenda, mentre il Ceo Dara Khosrowshahi fa espresso le condoglianze a nome della compagnia. Per il momento, è stato specificato che la macchina stava viaggiando in modalità autonoma, anche se con un pilota-tester a bordo per motivi di sicurezza. Un incidente che arriva a pochi giorni dall'ok del governatore dell'Arizona, Doug Ducey, alla libera circolazione delle prime auto automatiche comandate dall'intelligenza artificiale, autorizzazione alquanto contestata per la differente legislazione in merito dell'Arizona rispetto ad altri Stati degli Usa, come la California: nel governatorato di Ducey, infatti, è possibile svolgere test senza autorizzazioni specifiche, previo rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Flotte a rischio

La donna vittima dell'incidente di Tempe, a quanto pare, è stata investita mentre attraversava la strada. Evidentemente, il pilota in posizione tester non è riuscito a riprendere in tempo il controllo della vettura. L'accaduto potrebbe seriamente compromettere l'obiettivo di Uber di mettere in servizio, entro i prossimi 18 mesi, le prime flotte di auto a guida autonoma: del resto, in praticamente tutti i Paesi del mondo le auto a guida autonoma sono vietate. A vetture di questo tipo sono consentite solo prove in circuiti appositi chiusi al traffico oppure solo in alcuni tracciati urbani predefiniti e opportunamente segnalati.