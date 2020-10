Ferrara, cede cocaina a una sedicenne poi la violenta: arrestato

Un uomo di 25 anni, un pregiudicato di origine nigeriana, è stato arrestato a Ferrara con l’accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni dopo averle ceduto delle sostanze stupefacenti. L’episodio risalirebbe al 29 luglio scorso, nella zona di Via del Lavoro. Secondo l’accusa, il 25enne avrebbe dapprima ceduto un quantitativo di cocaina alla minore, per poi procedere, come “richiesta di pagamento”, a un abuso sessuale. L’uomo sarebbe un richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno e sarebbe conosciuto come Bobby negli ambienti dello spaccio di droga. L’arresto è avvenuto in ottemperanza di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale diFerrara.

In aggiornamento

