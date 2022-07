Ferrara, anziana morta in casa: è stata avvelenata

E' al vaglio della Procura ferrarese la posizione di una donna, forse una parente della vittima, condotta in caserma per essere interrogata

Una pensionata di 62 anni è stata trovata senza vita in casa sua, a Ferrara: si ipotizza sia stata avvelenata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’appartamento al cui interno è stata trovata la signora priva di vita. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa, riporta Ansa.

I militari sono intervenuti su segnalazione di conoscenti che non riuscivano a contattare la 62enne. E’ al vaglio della Procura ferrarese la posizione di una donna, forse una parente della vittima, condotta in caserma per essere interrogata. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni.

