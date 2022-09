La foresta amazzonica è un patrimonio naturale inestimabile. Da cui dipende l’intera esistenza del pianeta. Latutto l’anno e le piogge in grandi quantità creano condizioni uniche. Perfette per gli altissimi livelli di. Da quella vegetale a quella animale. Danneggiare questocomporta conseguenze catastrofiche per l’umanità.

colpisce i popoli indigeni. Ciò è frutto delle politiche di governo che alimentano una simile iniquità “, denuncia Adriano Karipuna. Aggiunge il leader nativo del popolo di Rondonia : “Di fronte a questi disastri chiediamo attenzione. Sollecitiamo un sostegno economico . Per riuscire a proteggere un ecosistema senza eguali. Va salvaguardato ciò che ancora rimane. Nella biodiversità della foresta amazzonica”. Eleonora Migno è la vicepresidente di Cospe. Dal 1983 l’associazione di cooperazione internazionale promuove il dialogo fra persone e popoli . Per un mondo di pace e di accoglienza. Con più diritti e democrazia. Più giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Nel segno della parità fra uomini e donne . E della fine di ogni discriminazione.

In un semestre, secondo l’ Agenzia di ricerca spaziale Inpe , è andata in fumo una superficie pari a tre volte Roma. La campagna

Per la giustizia sociale

Cospe opera in 24 paesi. A fianco della società civile. E delle comunità locali impegnate per la giustizia sociale e la pace. La onlus sostiene in particolare gruppi emarginati e discriminati. Nelle loro richieste di inclusione sociale. Diritti umani. E democrazia. Per l’Amazzonia Cospe ha redatto un decalogo a salvaguardia dell’ambiente. Su alimentazione e deforestazione. L’obiettivo è sensibilizzare ed educare ad un’alimentazione più consapevole. E attenta alla salute di tutta la popolazione mondiale e del pianeta. Ecco gli obiettivi del manifesto “Io Mangio il giusto”. Curato appunto dall’organizzazione di cooperazione internazionale. E dedicato all’impatto dell’alimentazione sull’ambiente. E in particolare, sulla devastazione in corso in Amazzonia.

Punto di non ritorno

“Cambiare i nostri stili di vita a tavola non è più solo possibile, è necessario- evidenzia Eleonora Migno-. Anche perché il 90% delle terre deforestate nelle aree tropicali diventano pascoli e piantagioni di soia. Per garantire carne ai consumatori cinesi, europei, nordamericani. E assicurare super-profitti a tutti gli attori di questa economia predatoria” In Amazzonia, nella prima metà del 2022, sono stati perduti in questo modo 3.988 chilometri quadrati di foresta. La foresta pluviale più grande del mondo sta andando così verso il punto di non ritorno. Un disastro ecologico che ne farà una savana,