Le sfide degli agricoltori e il supporto necessario

Il settore agricolo rappresenta uno dei pilastri dell’Unione Europea, basti pensare che, nell’intero continente, operano oltre nove milioni di aziende agricole. Questo dato ci deve far riflettere: l’agricoltura è una delle attività più antiche svolte dall’uomo ma, nonostante ciò, racchiude in sé un forte dinamismo correlato a una grande capacità di adattamento, soprattutto per quanto riguarda il territorio comunitario e lo sviluppo delle aree rurali, uno scrigno fondamentale di biodiversità. L’agricoltore oggi, in un periodo storico connotato da una crescente globalizzazione, cambiamenti climatici, attenzione all’ambiente e al benessere animale, svolge un ruolo cruciale per la salvaguardia della Terra e, nel contempo, dei sistemi produttivi che, senza se e senza ma, deve essere supportato da tutte le istituzioni e gli enti nazionali e sovranazionali.

In particolare, per quanto concerne il tema della valorizzazione delle filiere d’eccellenza, ci deve essere grande attenzione per i temi in discussione sul versante europeo e, la Pac, deve diventare in misura sempre maggiore uno strumento in grado di adattarsi alle nuove condizioni ambientali, sociali ed economiche. Serve quindi un’immagine inedita dell’intervento pubblico in agricoltura, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei cittadini e, allo stesso tempo, il fabbisogno di cibo della popolazione mondiale in costante crescita.

Tutti noi quindi, ad ogni latitudine d’Europa, dobbiamo dare una risposta all’altezza con l’obiettivo di fornire un supporto tangibile agli agricoltori che si trovano ad affrontare sfide inedite e tutelare la biodiversità. Alla luce di ciò ogni nuovo strumento di tutela adottato dalle istituzioni comunitarie, atto a migliorare la posizione degli agricoltori nella catena alimentare è ben accetto, ma deve essere attuato attraverso una costante sinergia con le istituzioni di rappresentanza. Acli Terra, come sempre, è pronta a fare la sua parte, ma serve il supporto di tutti.