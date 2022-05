Suor Roberta Tremarelli è segretario generale della Pontificia Opera della Santa Infanzia. La religiosa è intervenuta a Lione all’Assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie. “Le POM e quindi l’opera della Santa Infanzia aiutano a far scoprire e vivere l’esperienza dell’appartenenza alla Chiesa universale. E quindi la responsabilità che ne scaturisce, in virtù del battesimo. Siamo membra di un unico corpo. afferma suor Roberta Tremarelli-. Il motto dell’Opera è ‘i bambini aiutano i bambini, i bambini pregano per i bambini‘. Ciò evidenzia il legame tra bambini di vari paesi grazie alla preghiera. Alla fede. All’amicizia con Gesù che li mette in comunione tra di loro. Parliamo della comunione ecclesiale che nasce dall’incontro con Gesù. E di cui i bambini possono fare esperienza anche grazie al carisma e alle proposte dell’Opera”.

Al servizio dell’infanzia

“Storia, carisma e spiritualità dell’Opera della Santa infanzia” è il tema degli incontri online promossi per gli animatori della Colombia. Del Brasile. Dell’Honduras. Del Messico. E dell’Ecuador. I destinatari dell’animazione e formazione sono i catechisti. Gli insegnanti di religione. Le religiose. I sacerdoti. E i genitori. Non solo i bambini. L’obiettivo è seminare, accompagnare, educare, formare e aiutare a discernere le vocazioni missionarie ad gentes. Suor Roberta Tremarelli sottolinea che “la fiducia reciproca, la trasparenza e la collaborazione sono alla base della nostra missione”.

