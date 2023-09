Il programma della due giorni di Papa Francesco a Marsiglia

Il programma del viaggio di Papa Francesco a Marsiglia per partecipare agli Incontri del Mediterraneo

Il Papa arriverà oggi pomeriggio a Marsiglia per partecipare agli Incontri del Mediterraneo. La partenza da Roma Fiumicino è prevista per le 14.35 e l’arrivo all’aeroporto internazionale di Marsiglia alle 16.15. Papa Francesco sarà qui accolto dalla premier francese Élisabeth Borne. Alla fine della giornata il Pontefice si trasferisce nell’Arcivescovado.

Il programma del viaggio a Marsiglia

Venerdì, 22 settembre 2023

ROMA – MARSIGLIA

14:35 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Marsiglia

16:15 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Marsiglia

16:15 Accoglienza ufficiale

17:15 Preghiera mariana con il Clero Diocesano nella Basilica di “Notre Dame de la Garde”

18:00 Momento di raccoglimento con i Leader Religiosi nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare

Sabato, 23 settembre 2023

MARSIGLIA – ROMA

08:45 Incontro privato con alcune persone in situazione di disagio economico presso la Casa delle Missionarie della Carità

10:00 Sessione conclusiva dei “Rencontres Méditerranéennes” nel “Palais du Pharo”

11:30 Incontro con il Presidente della Repubblica nel “Palais du Pharo” (Foto ufficiale, scambio dei doni, colloquio)

16:15 Santa Messa nello “Stadio Vélodrome”

18:45 Cerimonia di congedo all’Aeroporto Internazionale di Marsiglia

19:15 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Marsiglia per Roma

20:50 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino.

Fonte: Ansa