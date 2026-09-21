Spiritualità

San Maurizio e compagni martiri: il sacrificio della legione tebea

San Maurizio, comandante della legione tebea, affronta il martirio con 6 mila soldati cristiani per essersi rifiutato di rinnegare la propria fede

Di Luigi Luzi
Foto Vatican News

San Maurizio e compagni, martiri. Egitto – Agaunum (Svizzera), 287 ca. Le notizie su Maurizio provengono da Eleuterio, vescovo di Lione. E’ il comandante della legione tebea, che Massimiano Erculeo ha fatto tornare dall’Egitto e collocare in Gallia per ostacolare la diffusione del cristianesimo.

Morte

Viene martirizzato, insieme ai suoi 6 mila soldati cristiani, durante la persecuzione di Diocleziano per non aver fatto sacrifici agli dei o per non aver voluto sterminare i cristiani vicino ad Agaunum. Massimiano, a scopo intimidatorio, incomincia a far uccidere un soldato su dieci, ma poiché nessuno cambia idea, continua nella strage finché tutta la legione viene eliminata. Maurizio, uno degli ultimi a morire, incoraggia i suoi compagni ad affrontare con serenità il martirio. Le spoglie dei martiri vengono ritrovate nel 380: il vescovo Teodoro fa costruire una chiesa che, con i suoi successivi ampliamenti, diventa il monastero di San Maurizio, fondato nel VI secolo. Nel 1128 viene abbracciata dai monaci la regola agostiniana. E’ il patrono di antichi ordini cavallereschi, come quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, istituito da Amedeo VIII di Savoia nel 1434.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Bandi “Per chi crea”: la cultura è il petrolio d’Italia

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Luigi Luzi
Luigi Luzi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE