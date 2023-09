La guerra in Ucraina giunge al giorno 576. Il presidente ucraino Zelensky è stato ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per 325 milioni di dollari

Dagli Usa nuovi aiuti a Kiev, Zelensky: “E’ ciò di cui l’Ucraina ha bisogno”

Il presidente ucraino Zelensky è stato ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden. Come anticipato dai media Usa, il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina per 325 milioni di dollari. “La resilienza, il coraggio e la determinazione dell’Ucraina hanno ispirato il mondo e galvanizzato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro”, si legge in una nota del segretario di Stato Antony Blinken.

Il pacchetto include “nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell’Ucraina di continuare la sua controffensiva”. “Il nuovo pacchetto di armi per l’Ucraina è molto potente – ha commentato Zelensky -. Grazie mille al presidente, è esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso. Grazie per tutti questi 575 giorni (dall’invasione russa dell’Ucraina ndr)”, ha detto ancora il leader di Kiev definendo l’incontro di oggi “molto produttivo”. Il presidente ucraino ha poi lasciato gli Stati Uniti in direzione del Canada, dove è stato accolto dal premier Justin Trudeau, il quale ha ribadito il pieno sostegno del Paese all’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

Fonte: Ansa