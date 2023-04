Il Premier dell’Ucraina Shmyhal giunto in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco

Il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, è arrivato in Vaticano insieme alla sua delegazione per l'udienza in programma stamane con papa Francesco

Il primo ministro dell’Ucraina, Denys Shmyhal, è arrivato in Vaticano insieme alla sua delegazione per l’udienza in programma stamane con papa Francesco. Rafforzato il dispositivo di sicurezza intorno al Vaticano per l’arrivo della delegazione ucraina.

Il programma dell’incontro

L’incontro privato con il Pontefice nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico inizia alle 9.00. Seguiranno la presentazione del seguito e lo scambio dei doni. Il premier ucraino andrà quindi a colloquio col cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

L’udienza, momento importante nei rapporti della Santa Sede col Paese in guerra e nel quadro della diplomazia pontificia riguardante il conflitto russo-ucraino, avviene alla vigilia della partenza di papa Bergoglio per il suo viaggio in Ungheria, nazione che condivide una parte dei suoi confini proprio con l’Ucraina.

Ieri a Roma, Shmyhal ha partecipato alla Conferenza bilaterale per la ricostruzione del suo Paese. Ha poi incontrato Mattarella al Quirinale.