Porporato sociale

“Sono un nomade in viaggio per capire il nostro tempo“. Così si definiva in un’intervista, quando già aveva raggiunto la fama mediatica di ‘comunicatore di Dio’, il cardinale Ersilio Tonini, di cui il 28 luglio ricorre il decennale della scomparsa. Avvenuta a 99 anni all’Opera di Santa Teresa del Bambin Gesù di Ravenna, una casa di assistenza e cura per anziani e bambini con invalidità dove aveva scelto di vivere quasi quarant’anni prima. Novantanove anni, la stessa età alla quale si è spento pochi giorni fa il vescovo emerito di Ivrea Luigi Bettazzi, uomo di pace e ultimo testimone del Concilio Vaticano II. Quella di Tonini, nominato cardinale da Giovanni Paolo II nel novembre ’94 e dall’aprile 2010, dopo la morte del bavarese Paul Augustin Mayer, il porporato più anziano, è stata una delle voci della Chiesa più familiari agli italiani. Moltissimi i suoi interventi su quotidiani e riviste (era giornalista pubblicista e già nel ’78 fu nominato presidente del Cda di Avvenire, il quotidiano della Cei, su richiesta di Paolo VI), le sue presenze in tv (le trasmissioni di Enzo Biagi “I dieci Comandamenti” lo resero noto anche sul piccolo schermo), i dibattiti e gli incontri, soprattutto con i giovani, che Tonini avvicinava anche in luoghi, come le discoteche, fino ad allora inconsueti.