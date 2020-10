Contro la pandemia

Quanto allo sport è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto e al chiuso, anche nelle aree ecclesiali. Purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Sono però vietate tutte le gare, le competizioni. E “tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale“, comunica il Vicariato di Roma.