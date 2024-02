Papa: il programma delle celebrazioni di Pasqua

Le celebrazioni papali del tempo di Pasqua cominceranno il 24 marzo, Domenica delle Palme. Confermata anche la tradizionale Via Crucis al Colosseo, alle 21.15. Il 31 marzo, Domenica di Pasqua, la benedizione “Urbi et Orbi”.

Papa Francesco: le celebrazioni del tempo di Pasqua, confermata la Via Crucis al Colosseo

Le celebrazioni papali del tempo di Pasqua cominceranno il 24 marzo, Domenica delle Palme, quando Papa Francesco presiederà Messa alle 10 nella basilica di San Pietro. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il 28 marzo, Giovedì Santo, alle 9.30 nella basilica di San Pietro, il Papa presiederà la Messa del Crisma, mentre il giorno seguente, Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore è in programma alle 17 nella basilica di San Pietro.

Confermata anche la tradizionale Via Crucis al Colosseo, alle 21.15. Il 30 marzo Papa Francesco presiederà la Veglia pasquale alle 19.30 in piazza San Pietro. Il 31 marzo, Domenica di Pasqua, il Santo Padre si affaccerà come di consueto dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro, alle 12, per la benedizione “Urbi et Orbi”.

Fonte: AgenSIR