Vecchiaia secondo Francesco

Nella vecchiaia c’è “la profondità dello sguardo della fede”. E questa stagione della vita sulla terra, “vissuta nell’attesa del Signore, può diventare la compiuta ‘apologia’ della fede”, prosegue Francesco. Infatti “rende ragione, a tutti, della nostra speranza per tutti”. In pratica “la vecchiaia rende trasparente la promessa di Gesù”, e ci proietta “verso la Città santa di cui parla il libro dell’Apocalisse”. Papa offre una sintesi della sua catechesi sulla terza età vista nella prospettiva del passaggio verso la vita eterna. La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è iniziazione per un compimento definitivo. “I vecchi sono una promessa, una testimonianza di promessa – evidenzia Jorge Mario Bergoglio-. Come il messaggio del vecchio e la vecchia credenti. Il meglio deve ancora venire. Dio a tutti noi ci conceda una vecchiaia capace di questo”