Papa Francesco prega che il Signore mandi un angelo a consolare gli anziani. Come avvenne per Gioacchino, il nonno di Gesù e marito di Anna. Nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela è stato presentato il libro “Gli anziani e la Bibbia”. E’ intervenuto, riferisce il Sir, l’autore del saggio, don Francesco Tedeschi. Con il direttore della Caritas diocesana, don Antonino Basile. E il geriatra Giorgio Basile. A moderare l’incontro è stato Andrea Nucita della Comunità di Sant’Egidio.

Cura degli anziani

L’iniziativa rientra nella celebrazione della quinta Giornata Mondiale dei Poveri 2021. Dal titolo “I poveri li avete sempre con voi” ( Mc 14,7). Ed è stata un momento di riflessione. Per promuovere, a partire da alcune figure di “vecchi” delle Sacre Scritture, una riflessione. Utile a comprendere meglio il valore della terza età. In udienza generale il Pontefice ha fatto l’elogio dell’età avanzata. Una fase della vita ancora ricca. Da vivere trasmettendo ai giovani entusiasmo e valori. Un periodo soprattutto da attraversare con spirito costruttivo.

Nonni

Il Papa parla dei nonni “immedesimandomi in loro”. E parlando ai fedeli a piazza San Pietro ha raccontato: “Anche io appartengo a questa fascia di età. Quando sono stato nelle Filippine, mi salutavano chiamandomi ‘Lolo Kiko’. Cioè ’nonno Francesco’”. E aggiunge: “Il Signore non ci scarta mai. Ci chiama a seguirlo in ogni età della vita. E anche l’ anzianità contiene una grazia del Signore. Non è il momento di tirare i remi in barca”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.