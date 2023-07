Papa Francesco ha inviato un messaggio in apertura della sessione inaugurale della Annual conference dell’European association of biblical studies (Eabs) che si svolge a Siracusa

Il Papa alla EABS: “Incoraggiare lo studio della parola divina”

“Il Santo Padre auspica che le giornate di studio e di riflessione sulla Sacra Scrittura, sorgente inesauribile e sempre fresca di sapienza, possano arricchire la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche bibliche, favorendo anche la condivisione ecumenica e il dialogo interreligioso. Sua Santità assicura la sua vicinanza, incoraggiando il ministero dello studio della parola divina, nel contesto fraterno dell’incontro, cosicché la ricerca accademica ispiri il desiderio di promuovere nuovi percorsi di collaborazione umana e religiosa”.

Così le parole augurali del Papa in un messaggio a firma del segretario di Stato, card. Pietro Parolin, letto dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, in apertura della sessione inaugurale della Annual conference dell’European association of biblical studies (Eabs), avvenuta stasera nella cattedrale di Siracusa. All’evento, in programma nella città siciliana fino al 13 luglio, parteciperanno quasi 500 relatori in presenza e circa 60 online.

Fonte: AgenSIR