Per contrastare l’inflazione, Giorgia Meloni ha presentato la carta “Dedicata a te” per acquistare i beni di prima necessità. Si tratta, ha spiegato, di “un’iniziativa importante per il famoso caro-carrello”. Alla presentazione hanno partecipato i Ministri Lollobrigida, Giorgetti e Calderone.

Meloni: “Al via la card ‘Dedicata a te’ contro il caro-carrello”

“Oggi c’è un’iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Questa proposta riguarda particolarmente quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della carta.

Fonte: Ansa