Alleanza a Palermo tra istituzioni civili e religiose per contrastare il digital divide.

penalizzate dal “divario digitale” sono gli anziani (“digital divide” generazionale). Gli basso livello di istruzione (digital divide di accessibilità). Dal dicembre prossimo ventiquattro giovani in servizio civile saranno impiegati dal comune di Palermo all’interno di parrocchie delle otto circoscrizioni. Per aiutare i cittadini ad accedere via Internet ai servizi comunali. L’iniziativa è stata presentata alla Curia arcivescovile di via Matteo Bonello. Dal sindaco Roberto Lagalla. Dall’assessore all’Innovazione digitale, Antonella Tirrito. Dal presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo. E da monsignor Giuseppe Oliveri vicario episcopale. In particolare, le categorie che piùdal “divario digitale” sono gli anziani (“” generazionale). Gli immigrati (digital divide linguistico e culturale). I detenuti. I disabili. E chi ha un(digital divide di accessibilità).

Palermo digitale

“Il progetto vuole favorire il rapporto tra comune e cittadini – spiega Lagalla – a fronte delle nuove generazioni native digitali esiste un vasto analfabetismo che non permette l’accesso ad alcuni servizi dell’amministrazione. Non tutti hanno dimestichezza con Pin e password“. I servizi digitali sono quelli in materia anagrafica, elettorale, fiscale. I giovani volontari inoltre permetteranno il collegamento con gli uffici comunali. “Si tratta di un protocollo innovativo – dice Tirrito – che vede la collaborazione tra comune e d iocesi . Le parrocchie sono un importante luogo di aggregazione. Prossimamente saranno attivate altre forme di collaborazione“.

Assistenza digitale