dove realmente ci si renda conto che è necessario liberare i due popoli dall’integralismo politico. Fino a che c’è la gestione di un integralismo politico diventa difficile fare anche due stati. perché lì si innesca una bomba che va ben oltre il Medio Oriente”. A sostenerlo è il teologo monsignor Ettore Malnati, già vicario episcopale per il laicato e la cultura della “La prima cosa credo che sia necessario il cessate il fuoco , trovarsi intorno a un tavoloche è necessario liberare i due popoli dall’integralismo politico. Fino a che c’è la gestione di un integralismo politico diventa difficile fare anche. perché lì si innesca una bomba che va ben oltre il Medio Oriente”. A sostenerlo è il teologo, già vicario episcopale per il laicato e la cultura della

diocesi

di Trieste. A margine di un incontro pubblico rispondendo a una domanda sulla situazione in Medio Oriente. Quindi, ha aggiunto monsignor Malnati, “è necessario rileggere da parte delle comunità internazionale la possibilità di abbassare i toni. Affinché realmente forse si possa cambiare, si possa giungere a una valorizzazione al di fuori dell’integralismo presente oggi con Hamas in Palestina e presente anche in Israele. La soluzione due stati due popoli è giusto ed l’unica, ma nella misura in cui l’Onu si impegni realmente a far sì che ci siano libere elezioni. E che queste tengano lontano ogni forma di integralismo, da una parte e dall’altra”.

L’impegno dellaper la pace in Terra Santa.