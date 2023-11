Emergenza sanitaria ad Haiti. Gli scontri a Cité Soleil compromettono l’assistenza medica. “Una delle comunità più vulnerabili e impoverite di Haiti si sta riprendendo dall’attacco di una gang che ha preso di mira un ospedale che rappresenta un’ancora di salvezza per molti- riferisce LaPresse-. L’ultimo attacco nella capitale Port-au-Prince è stato una dimostrazione di forza e violenza che continua a sopraffare un governo in disfacimento. Che più di un anno fa ha chiesto l’immediato dispiegamento di una forza armata internazionale che non è ancora arrivata”. Ma l’attacco, che ha costretto all’evacuazione di un intero ospedale sotto i colpi di arma da fuoco, è stato anche un raro trionfo per la polizia che ha salvato decine di persone e che lavora per un dipartimento che ha poco personale, poche risorse e non è all’altezza delle bande.

Cite Soleil

I proiettili hanno iniziato a perforare le finestre dell’ospedale. Mentre le donne che cullavano i bambini piccoli correvano da una stanza all’altra alla ricerca di un posto sicuro dove nascondersi. Intanto la banda pesantemente armata si avvicinava. Più gli spari aumentavano, più le donne urlavano. Finché un dipendente dell’ospedale le ha pregate di fare silenzio. E ha ordinato loro di sdraiarsi a terra. Le madri con i bambini e le mani tremanti hanno forzato un seno nelle loro piccole bocche per farli tacere. Chiedendosi se sarebbero sopravvissute all’attacco di mercoledì al Centro ospedaliero Fontaine e alla comunità circostante nella baraccopoli haitiana di Cite Soleil. Sono passate un paio d’ore. Gli spari non cessavano mai. All’improvviso è apparso un impiegato che ha detto loro di alzarsi e di andare in cortile senza fare rumore. La polizia li aspettava con autoblindo. “Entrate! Entrate! Entrate! Entrate, presto!”, gridavano i dipendenti. Mentre le donne che trasportavano bambini e neonati salivano sugli autobus e sulle ambulanze private che gli agenti avrebbero scortato fuori da Cite Soleil. Un raro trionfo per un dipartimento di polizia che ha poco personale, poche risorse. Ed è in svantaggio rispetto alle bande.

Fiamme

Anche i dipendenti si sono uniti alle decine di sfollati, portando con sé contenitori di plastica che cullavano i neonati sotto ossigeno. È stato l’ultimo attacco di bande a una comunità vulnerabile e impoverita della capitale Port-au-Prince, una dimostrazione di forza e violenza che continua a sopraffare un governo in disfacimento che più di un anno fa ha chiesto l’immediato dispiegamento di una forza armata internazionale che non è ancora arrivata. “Una grande delusione è che lo Stato sia scomparso”, ha dichiarato Jose Ulysse, direttore e fondatore dell’ospedale. Parlando dell’incapacità del governo di combattere le bande. E ringraziando la polizia per aver salvato le vite delle persone mercoledì. Ha detto che spera di poter riaprire l’ospedale al più presto. Mentre molti si chiedono perché sia stato attaccato. Tra le ipotesi che possano essere state le bande a mostrare i muscoli durante una guerra di territorio in corso. Segnalando che nessuno è al sicuro. L’assalto che ha costretto all’evacuazione dell’ospedale. E ha lasciato decine di case in fiamme è stato attribuito alla gang di Brooklyn. È guidata da Gabriel Jean-Pierre, soprannominato “Ti Gabriel”, leader di una potente alleanza di bande nota come G-Pep. Una delle due coalizioni rivali ad Haiti.

Appello Onu

Precedenti attacchi a Cite Soleil e in altre zone hanno causato la morte di centinaia di civili. Mentre le bande saccheggiavano le comunità, violentando e uccidendo le persone all’interno delle loro case. Secondo l’ONU, dal 1° luglio al 30 settembre sono stati registrati più di 1.230 omicidi e 701 rapimenti in tutta Haiti. Più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ulysse ha detto che gli scontri tra bande a Cite Soleil sono aumentati dopo la recente morte di Iskar Andrice. Un ex insegnante di matematica e fisica che è diventato un temuto capo banda. Durante i recenti scontri nella tentacolare baraccopoli sul mare che hanno portato all’ultimo attacco, le bande potevano essere viste viaggiare in barca per sorprendere e uccidere i membri delle bande rivali, ha detto Ulysse. “Nel momento in cui un capo è morto, altri cercheranno di controllare l’area“, ha detto. “Si tratta di controllare più territorio e di raccogliere denaro”. I residenti temono che la violenza a Cite Soleil e altrove si intensificherà solo quando le bande lotteranno per riempire il vuoto lasciato dalla morte di Andrice.

Scontri tra bande

L’ultima sparatoria è iniziata verso l’alba, ha ricordato Edline Pierre, 26 anni, madre di tre figli. Si trovava al Fontaine Hospital Center con i suoi due figli più piccoli, che venivano curati per diarrea e malnutrizione. In tarda mattinata, gli spari si sono fatti più vicini. E lei si è rifugiata sotto un letto con i suoi due figli. Mentre i proiettili iniziavano a colpire il tetto dell’ospedale e a rompere le finestre, ha sentito le persone nel cortile gridare: “Dio, vieni a prendermi!”. Molti erano sotto shock e spaventati, ha ricordato. Poi, dopo che tutti all’interno dell’ospedale si sono calmati, ha sentito le bande all’esterno discutere se bruciare o meno la struttura. “Se non fosse stato per Dio, sarebbe potuto essere l’ultimo giorno sulla terra per me”, ha detto la donna. Aggiungendo che la polizia continuava a sparare ai membri delle bande che si nascondevano nei cespugli mentre uscivano con ambulanze e autobus. Pierre, insieme a molti altri che si trovavano in ospedale quel giorno, per ora si trova in una casa privata in una comunità più sicura. Non sa se suo figlio maggiore o sua madre, che si prendeva cura di lei, siano vivi. La loro casa è stata bruciata durante l’attacco. Marie-Marthe Pierre, madre di quattro figli, ha la stessa paura. Era in ospedale con il suo bambino di 7 mesi. E ora non riesce a contattare i parenti che si stavano occupando degli altri figli.

Sotto attacco

I proiettili hanno attraversato le finestre e colpito le pareti della stanza in cui si era nascosta. “Eravamo lì, bloccati, vulnerabili”, ha detto. “Se non fosse arrivata la polizia, non so cosa ci sarebbe successo”. Un portavoce della polizia nazionale di Haiti non ha risposto ai messaggi di richiesta di commento. Gli intervistati hanno lodato la polizia e Ulysse, che ha chiesto aiuto tramite i social media mentre la struttura veniva attaccata. Yolande Saint-Philippe, che si trovava all’ospedale con il bambino di 2 anni della figlia 14enne, vittima di uno stupro di gruppo, ha definito Ulysse “un uomo buono”. “Avrebbe potuto abbandonarci. Ma è riuscito a trasferirci in una casa sicura dove il bambino è ancora nutrito, io sono ancora nutrita”, ha detto la donna, spiegando che entrambi sono malnutriti. “Per nostra fortuna, Dio ci ha mandato un salvatore”. Tutti sono stati evacuati in sicurezza dall’ospedale, tranne una persona. E cioè un bambino nato durante l’attacco, che è morto durante il parto podalico a causa degli spari. Il personale medico non ha potuto aiutare la madre. Dunque Cité Soleil, un quartiere della capitale haitiana Port-au-Prince, è di nuovo al centro della violenza tra gruppi armati rivali. Dal 13 novembre Medici Senza Frontiere (MSF) ha curato circa 50 persone ferite, mentre altri servizi medici sono stati costretti a chiudere a causa delle violenze. Il focus Onu per l’infanzia è è su 6 paesi colpiti da conflitti o gravi violenze. Alcuni, come Palestina e Ucraina, al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica ed altre emergenze “dimenticate”, come Siria, Yemen, Sudan e appunto Haiti.

Ospedali nel mirino

L’ospedale per le emergenze di MSF a Cité Soleil è attualmente l’unica struttura medica in grado di curare i pazienti nell’area dopo la recente chiusura dell’ospedale Fontaine. L’ospedale Fontaine, struttura privata non legata a MSF, è stata coinvolta negli scontri del 15 novembre. E tutti i suoi pazienti e personale sono stati trasferiti in altri ospedali di Port-au-Prince, riducendo l’accesso alle cure mediche a Cité Soleil. In particolare, le donne incinte si trovano ora in una situazione di pericolo. Spesso le équipe di MSF a Cité Soleil hanno indirizzato le donne incinte all’ospedale Fontaine per il parto. Anche il Saint Damiens, un centro di maternità a Port-au-Prince, ha chiuso i battenti a fine ottobre, soprattutto a causa dell’insicurezza. MSF è stata anche costretta a chiudere temporaneamente il suo ambulatorio. E a ridurre le sue équipe mediche a Cité Soleil per limitare i rischi per il personale, i pazienti e le strutture durante questi episodi di violenza particolarmente intensa e indiscriminata. Tuttavia, l’ospedale di emergenza di MSF a Cité Soleil rimane aperto per fornire servizi di emergenza.

In cerca di un rifugio

“Ancora una volta, la popolazione sta pagando un prezzo elevato a causa degli scontri tra gruppi armati”, spiega Mumuza Muhindo Musubao. Aggiunge il capomissione di MSF ad Haiti. “Alcune persone sono state costrette a lasciare le loro case per cercare un rifugio altrove. Le strutture mediche non possono più funzionare normalmente e i malati non possono più raggiungerle, rischiando complicazioni anche mortali. MSF ribadisce il suo appello a tutte le parti in conflitto affinché risparmino la popolazione. E rispettino gli ospedali, i pazienti e il personale medico”. MSF lavora ad Haiti dal 1990, intervenendo dopo il terremoto del 2010 e nelle diverse epidemie di colera. Ad oggi MSF fornisce cure mediche a pazienti con ferite da trauma o ustioni. Supporto ai sopravvissuti a violenza sessuale o di genere. Cure mediche di base e materno-infantili.