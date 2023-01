Una missione inclusiva: sotto il fuoco del conflitto: non solo per i cattolici, ma per tutte le persone, i poveri, i bisognosi e tutti coloro che necessitano di accoglienza

In Myanmar la fede è più forte della paura. Una parrocchia è nata nel bel mezzo del conflitto civile che dilania il martoriato paese asiatico. Monsignor Peter Hka Awng Tu è stato inviato sul posto in qualità di rappresentante del cardinale Charles Bo. Amministratore apostolico della diocesi di Myitkyina. All’agenzia missionaria vaticana Fides racconta monsignor Hka Awng Tu spiega che “questa sarà una missione inclusiva. Non è solo per i cattolici, ma per tutte le persone, i poveri, i bisognosi. E per tutti coloro che necessitano di accoglienza“.

Fede in Myanmar

Dunque la popolazione cattolica dello stato birmano Kachin, nel nord del Myanmar, ha una nuova parrocchia. E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, nella diocesi di Myitkyina, capitale dello stato. Con una solenne celebrazione popolare, alla presenza di oltre mille fedeli. La nuova chiesa e la relativa presenza cattolica stabile si trova nel villaggio di Zang Yaw. E abbraccia un territorio che include nel complesso 11 villaggi. Per un totale di circa 500 anime. La località non è facilmente accessibile. Tra montagne ricoperte di ghiaccio. Per raggiungerla dalla città di Myitkyina, data la distanza di oltre 570 chilometri, è necessario un viaggio di due giorni in automobile. E poi due giorni a piedi. E’ considerato uno dei luoghi di missione di frontiera. E in passato raramente i preti cattolici potevano recarsi a celebrare i sacramenti o a visitare i fedeli locali.

Sacramenti

Aggiunge l’inviato del cardinale Bo: “La creazione della nuova parrocchia darà alla gente del villaggio di Zang Yaw la possibilità di avere la grazia dei sacramenti in modo più stabile. Di avere un un sacerdote residente che potrà ascoltare e accompagnare il popolo di Dio nel cammino spirituale e nell’opera pastorale. Egli potrà dare un contributo anche per l’educazione e lo sviluppo dei bambini nella zona”. Gli abitanti della zona hanno manifestato tutta la loro gioia nell’avere un sacerdote, accanto ai catechisti che hanno finora dedicato il loro tempo per assicurare il servizio pastorale nell’area. Il parroco designato, padre Peter Zang Yaw Hpung, si è detto felice ed emozionato per la nuova missione.