Secondo la Chiesa la storia delle comunicazioni umane somiglia a un lungo viaggio. Un viaggio che conduce l’umanità dall’orgoglioso progetto di Babele a Pentecoste. Cioè dalla carica di confusione e di mutua incomprensione di Babele fino alla Pentecoste e al dono delle lingue. A questo riguardo, in pandemia, un modello di proficua cooperazione tra fede e tecnologia arriva dalla Germania. Andrea Rübenacker, direttore generale della Katholische Medienhaus, spiega al Sir che l’app KaTe sarà presente sui negozi telematici per i sistemi Apple e Android.

Canale digitale

“Stiamo raggruppando il gran numero di appuntamenti già presenti che esistono nelle diocesi. Ciò al fine di creare una maggiore portata nazionale per queste offerte a livello di parrocchia e diocesi. Aprendo un canale digitale con KaTe che può essere facilmente gestito tramite dispositivi mobili”, spiega Rübenacker. Gli utenti possono anche aggiungere eventi al proprio calendario sui propri smartphone. O condividerli con altri. Utilizzando il pulsante e-mail.

Offerta di fede 2.0

Attiva la app per gli appuntamenti della Katholische Medienhaus di Bonn. La Casa dei media cattolici presenta una offerta per ricevere informazioni in tempo reale. Su orari delle celebrazioni liturgiche dal vivo e in streaming in tutta la Germania. Consente, inoltre, di ricevere indicazioni per cerimonie. Momenti di preghiera. Trasmissioni con rosari. In futuro sarà abilitata la funzione per la gestione di riunioni in conference call.

App KaTe

L’uso durante le festività è raccomandato. Anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti previsti dal governo federale. L’app “KaTe” (Ka-tholische, Te-rmine) può essere utilizzata in modo intuitivo con pochi input dell’utente. Soprattutto ora prima di Natale, in epoca di restrizioni per il coronavirus, le funzioni religiose in live streaming possono essere trovate. E richiamate rapidamente con l’aiuto dell’app.

