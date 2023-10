Webinar in cinese e “Notte missionaria” per i giovani: la Chiesa a Taiwan si prepara alla Giornata Missionaria Mondiale

Missione Taiwan. Un webinar condotto interamente in lingua cinese. Sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2023. A riferirlo è l’agenzia missionaria vaticana Fides. Con questa iniziativa inedita, la Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) di Taiwan prepara il terreno in vista della penultima domenica di ottobre, tradizionalmente dedicata alla raccolta di offerte per le missioni cattoliche. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti coloro che parlano il cinese, la lingua più parlata al mondo, realizzata con la collaborazione del Segretariato Internazionale della Pontificia Unione Missionaria (PUM). Il webinar si inserisce in una serie di iniziative analoghe sostenute dalla PUM nell’arco di quest’anno, volte a evidenziare l’importanza della divulgazione di temi legati all’opera missionaria. Utilizzando la lingua delle comunità locali, a cominciare dal russo e dal polacco fino al vietnamita.

“Conta molto lo spirito con cui portiamo avanti queste iniziative, lo spirito di comunione nella preghiera e nell’azione missionaria”, commenta padre Din Anh Nhue Nguyen OFM Conv. Il Segretario generale della PUM che si è occupato di diffondere il più possibile questi appuntamenti tra le Direzioni Nazionali delle POM. Tra i partecipanti alcuni membri della comunità cinese di Monaco di Baviera coinvolti dalla Direzione delle POM di Germania Monaco. Il webinar ha come elemento centrale l’intervento del direttore nazionale delle Pom del Taiwan, padre Khohi, che presenterà il messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2023 calato nel contesto della sua esperienza pastorale. L’ appuntamento fa da “apripista” alla settimana che culminerà con la Domenica missionaria, il 22 ottobre, in cui è in programma l’evento “Missionary night” dedicato ai giovani e che si terrà nel Seminario regionale cattolico di Taiwan a partire dalle 15.30. Musica, giochi, preghiera, testimonianze si alterneranno in questa serata-notte dedicata all’approfondimento del tema e della storia della missione. E che vuole essere soprattutto una occasione di incontro più profondo con Gesù.