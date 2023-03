solidarietà alla popolazione del Malawi colpita dalla grave calamità. Assicurando il ricordo nella preghiera. Il settore sud orientale del continente africano. Particolarmente nel Malawi. Una delle nazioni più povere dell’Africa australe. Attraverso l’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese, la Il cardinale vicario Angelo De Donatis ha espressocolpita dalla grave calamità. Assicurando il ricordo nella preghiera. Il ciclone Freddy ha causato numerose vittime nel. Particolarmente nel Malawi. Una delle nazioni più povere dell’Africa australe.tra le Chiese, la diocesi di Roma ha stanziato una somma di cinquantamila euro. Da destinare alla popolazione alluvionata dell’arcidiocesi di Blantyre. Città nel sud del Malawi. La più grande del Paese dopo la capitale Lilongwe. Padre Giulio Albanese dirige l’Ufficio diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Il Centro missionario diocesano lavora da anni nel Vicariato di Roma per la cooperazione tra le Chiese e tra i gruppi missionari presenti nella diocesi. Proponendo al tempo stesso attività finalizzate alla formazione di missionari. Come il laboratorio. O attività d’informazione missionaria attraverso il sito internet e il foglio informativo “Nonsolonoi”. Il Centro missionario diocesanoper la cooperazione tra le Chiese e tra i gruppi missionari presenti nella diocesi. Proponendo al tempo stesso attività finalizzate alla formazione di missionari.. O attività d’informazione missionaria attraverso il sito internet e il foglio informativo “”.

In soccorso del Malawi