Il ciclone Freddy non si ferma: oltre 300 morti in Malawi

Il ciclone Freddy, di eccezionale durata, ha ucciso più di 400 persone nell’Africa meridionale, la stragrande maggioranza delle quali in Malawi, dove il bilancio si aggrava di ora in ora, mentre la speranza di trovare sopravvissuti si fa sempre più esile.

Le vittime del ciclone Freddy

Freddy ha colpito due volte in poche settimane la regione, uccidendo sul suo cammino 73 persone in Mozambico, 17 in Madagascar e 326 in Malawi, secondo l’ultimo rapporto reso noto in serata dal presidente di questo povero Paese. Il numero degli sfollati è più che raddoppiato, superando, in Malawi, quota 183 mila.

Fonte: Ansa