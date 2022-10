L’arcivescovo Maffei fa riferimento a don Bruno. E, più in generale, all’impegno dell’Associazione Amici del Malawi. A don Lucio, che riparte per il Perù. Dove, “quale frutto del Sinodo”, è stato aperto il Seminario propedeutico pan-amazzonico. “Penso a don Giovanni, disponibile a sua volta a ripartire per l’America Latina– racconta l’ex sottosegretario e portavoce Cei-. Penso alla nostra presenza in Kosovo. Sono soltanto alcune delle tante istantanee di una Chiesa che vive il mandato del Signore ‘Di me sarete testimoni’ (At 1,8)”. Un mandato che “Papa Francesco ci riconsegna nel Messaggio per la Giornata missionaria mondiale“. Monsignor Maffeis cita don Orlando che gli ha riferito “la sua esperienza in Burundi”. E la sua “attenzione solidale per la Terra Santa“.