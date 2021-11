Madonna scampata alle fiamme in Romagna. Il Faenza, in provincia di Ravenna, la “Madonna del fuoco”. tavoletta, su cui è dipinta l’immagine della risparmiata dalle fiamme. In un furioso incendio scoppiato in una casupola del Rione Rosso. Da allora i fedeli di Faenza e delle diocesi vicine iniziarono a invocare la Madonna del fuoco nelle loro avversità. E cominciarono ad accorre al suo Santuario. Per implorare grazie e benedizioni. In Romagna la Madre di Dio si è manifestata come “Vincitrice della potenza del fuoco”. La, su cui è dipinta l’immagine della Vergine Maria , fu miracolosamente. In un furioso incendio scoppiato in una casupola del Rione Rosso. Da allorainiziarono a invocare la Madonna del fuoco nelle loro avversità. E cominciarono ad accorre al suo Santuario. Per. In Romagna la Madre di Dio si è manifestata come “”. Una devozione secolare per l’effige dellascampata alle fiamme in. Il 19 novembre si venera particolarmente a, in provincia di Ravenna, la “Madonna del fuoco”.

Devoti alla Madonna

Madonna del Fuoco si sviluppò per opera di un proprietario di Villa Savoia. E fu incrementato dai braccianti. Cioè dai lavoratori agricoli che, dalle colline forlivesi, specie da Terra del Sole, vennero a bonificare la Bassa. Il quadro qui venerato mostra il fuoco alle spalle della Madonna e del Bambino. Allude all’incendio che a Forlì, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428, devastò una scuola. Lì si trovava l’ foglio di carta. Fissato su una tavoletta. Nonostante le fiamme abbiano distrutto la scuola, l’immagine cartacea rimase illesa. La domenica seguente fu trasportata solennemente nella cattedrale di Forlì. Dove è conservata e tuttora venerata. Spiega monsignor Mario Toso , vescovo di Faenza-Modigliana: “Il culto allasi sviluppò per opera di un proprietario di Villa Savoia. E fu incrementato dai braccianti. Cioè daiche, dalle colline forlivesi, specie da Terra del Sole, vennero a bonificare la Bassa. Il quadro qui venerato mostra il fuoco. Allude all’incendio che a Forlì, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428, devastò una. Lì si trovava l’ immagine originale della Madonna del Fuoco”. Una xilografia impressa su un semplice. Fissato su una tavoletta. Nonostante le fiamme abbiano distrutto la scuola,. La domenica seguente fu trasportata solennemente nella cattedrale di Forlì. Dove è conservata e tuttora venerata.

Custodia del creato

La Madonna del fuoco protegge in modo speciale il lavoro dei campi. E l’impegno nella cura del creato. “Accompagna le nostre famiglie nell’amore per la vita. Bene primario. Prova della tenerezza di Dio nei nostri confronti. Oltreché dei nostri genitori“. Di qui la tradizione di invocare in Romagna l’intercessione della Madonna del fuoco per i coltivatori diretti. Per le famiglie rurali spesso dimenticate. Ma fondamentali ai fini del miglioramento della qualità della vita. E della custodia e dello sviluppo del creato.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.