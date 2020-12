Sarà celebrata alle 20, la sera giovedì 24 dicembre, la messa della notte di Natale nella cattedrale di Pavia. A presiederla sarà il vescovo Corrado Sanguineti. L’orario è stato deciso in virtù delle ultime disposizioni del governo. Che prevedono la zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio. Anche per permettere il rientro a casa dei fedeli entro le 22. Quando scatterà il coprifuoco.

Il canale youtube della diocesi di Pavia

L’accesso al Duomo sarà consentito ad un massimo di 180 persone. Come avviene solitamente anche la domenica. Per il rispetto delle norme anti-Covid. La celebrazione verrà trasmessa in diretta sul canale youtube della diocesi di Pavia. Rispetto delle norme anche nelle altre diocesi. Autocertificazione a portata di mano e chiesa più vicina. Sono le indicazioni per la Messa di Natale, sia per il 24 che per il 25 dicembre. Giorni “rossi” in tutta Italia. Ma l’indicazione della Cei è questa anche per tutte le altre festività religiose del periodo natalizio.

Norme per le festività

Nelle nuove restrizioni per le festività non ci sono cambiamenti. Circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni. Entrambe sono sempre permesse. In condizioni di sicurezza. E nella piena osservanza delle norme, chiarisce la Conferenza episcopale nazionale.

