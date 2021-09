In Germania, tra novità e conferme, ecco i nuovi vertici della Chiesa cattolica. Si è svolta a Fulda l’assemblea plenaria della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). I vescovo hanno votato le nuove presidenze delle varie commissioni. Tra le note emerse, il progressivo ringiovanimento dell’episcopato tedesco. E la nomina a responsabile della pastorale dei media per il cardinale Reinhard Marx.

Nomine in Germania

La commissione per la fede sarà guidata dal vescovo di Essen. Monsignor Franz-Josef Overbeck. La commissione pastorale dal vescovo di Magonza. Monsignor Peter Kohlgraf. La commissione per le professioni ecclesiastiche e le funzioni religiose dal vescovo di Fulda. Monsignor Michael Gerber. La commissione per le questioni sociali dal vescovo di Hildesheim. Monsignor Heiner Wilmer. Il vescovo ausiliare di Osnabrück, monsignor Johannes Wübbe, sarà il nuovo vescovo responsabile della pastorale giovanile. Sostituisce il vescovo di Passau. Monsignor Stefan Oster ne manterrà la vicepresidenza. La commissione per i media sarà presieduta dall’arcivescovo di Monaco, il cardinale Reinhard Marx. La commissione per la Chiesa mondiale sarà guidata dal vescovo di Augusta. Monsignor Bertram Meier.

Conferme

Non ci sono cambiamenti nella presidenza delle commissioni per l’ecumenismo. La liturgia. L’educazione e la scuola. La scienza e la cultura. Il matrimonio e la famiglia. Le questioni di beneficenza. L’arcivescovo di Amburgo, Stefan Hesse assume nuovamente la guida della commissione per la migrazione. Dopo il periodo di autosospensione con richiesta di dimissioni. Poi rigettate da Papa Francesco. I vescovi Kohlgraf (54 anni), Gerber (51), Wübbe (55) Wilmer (60) e Meier (61) assumono per la prima volta la presidenza di una commissione episcopale.

