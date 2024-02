fede oltre il terremoto. Civitella del Tronto. Nel primo caso si tratta del via libera al progetto, del valore di 300 mila euro, per gli interventi di riparazione del danno alla chiesa abbaziale di Santa Maria in Montesanto. La misura commissariale fa seguito alla decisione adottata dalla Conferenza permanente dei servizi. Portando così a compimento un passaggio fondamentale in previsione degli interventi, affidati alla Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione e alla Riparazione del sisma del 2016, Guido Castelli ha appena emanato due decreti. Riguardano interventi da realizzare nel comune teramano di. Nel primo caso si tratta del via libera al, del valore di 300 mila euro, per gli interventi di riparazione del danno alla chiesa abbaziale di. La misura commissariale fa seguito alla decisione adottata dalla. Portando così a compimento un passaggio fondamentale in previsione degli interventi, affidati alla Diocesi di San Benedetto del Tronto- Ripatransone-Montalto. Per il recupero della chiesa che fa parte di Santa Maria di Montesanto. Monumento tra i più suggestivi dell’intero territorio teramano che nel passato ha rappresentato una delle abbazie più importanti dell’Abruzzo. Si tratta di un complesso monastico già benedettino, con la chiesa dedicata alla protettrice del cenobio, Santa Maria Assunta. Il progetto è finalizzato al completamento dei lavori riguardanti la messa in sicurezza, il ripristino dell’agibilità e la salvaguardia della chiesa mediante la totale cucitura di tutte le murature esterne non coinvolte dagli ultimi lavori di restauro, che erano stati compiuti nel 2017 in seguito al verificarsi delle scosse sismiche avvenute a partire dal 2016. Abruzzo, laoltre il terremoto.

