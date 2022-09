Economy of Francesco, il Papa ai giovani: “Fate chiasso, fatevi sentire!”

Questa mattina Papa Francesco è partito dall’eliporto del Vaticano e si è recato ad Assisi in occasione dell’evento “Economy of Francesco”

Alle ore 9.00 di questa mattina Papa Francesco è partito dall’eliporto del Vaticano e si è recato ad Assisi in occasione dell’evento “Economy of Francesco”. Il Pontefice, una volta sceso dall’elicottero, ha percorso in carrozzina un tratto del percorso verso il teatro. Durante il quale si è però fermato e alzato, appoggiato a un bastone, dirigendosi verso i bambini. Con i quali si è fermato a parlare, poggiando spesso la sua mano sulle loro teste per una carezza. Ad accoglierlo anche un delegazione di giovani di Economy of Francesco, alcuni dei quali provenienti dall’Argentina.

Il Papa ad Assisi

Nel Piazzale antistante il Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli, il Papa è stato accolto dal Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, l’Em.mo Card. Michael Czerny, S.I.; dall’Arcivescovo-Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e di Foligno, S.E. Mons. Domenico Sorrentino; dal Presidente della Regione Umbria, la Dott.ssa Donatella Tesei; dal Prefetto di Perugia, il Dott. Armando Gradone; dal Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia, la Dott.ssa Stefania Proietti; dai Membri del Comitato Promotore dell’Evento, il Prof. Luigino Bruni; la Dott.ssa Francesca di Maolo e Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., e da Rappresentanti delle Famiglie Francescane di Assisi e della Pro Civitate Christiana.

Alle ore 10.00 Papa Francesco ha raggiunto il palco del Teatro Lyrick dove è iniziato l’incontro con i giovani. Commentando le prime testimonianze dei ragazzi il Papa, con una battuta, ha chiesto loro di farsi sempre sentire: “Se non avete niente da dire almeno fate chiasso!”, ha detto il Pontefice ridendo. Dopo vari momenti musicali e teatrali, le testimonianze di otto giovani, Papa Francesco pronuncerà il Suo discorso. Subito dopo, fa seguito la lettura e la firma del “Patto”.

Al termine, dopo aver salutato i giovani presenti sul palco, il Santo Padre raggiunge in auto il Piazzale antistante il teatro da dove – alle ore 11.45 parte in elicottero per rientrare in Vaticano.

