Ucraina: missile russo colpisce palazzo a Zaporizhzhia, urne aperte per il referendum

Un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev e riportato da Ukrinform.

Almeno una persona è rimasta uccisa e altre 7 ferite nell’edificio residenziale colpito da un missile russo a Zaporizhzhia. Lo scrivono alcuni media ucraini, fra i quali l’agenzia Unian. Si attendono ulteriori informazioni.

At night, the invaders made another massive missile attack on Zaporizhzhia.

The missile hit the residential sector of Zaporizhzhia, causing a fire in a multi-storey building.

One person died and seven were injured#RussiaIsANaziState#RussiaIsATerroristState @amnesty pic.twitter.com/bLfP8ZiRch

