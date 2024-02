La diocesi responsabilità dei cristiani davanti alle di Roma organizza un evento per riflettere sulladei cristiani davanti alle disuguaglianze riconsiderare e rinnovare la propria vocazione alla carità. Ma è anche un’offerta di collaborazione e un richiamo alla corresponsabilità rivolto all’insieme della comunità urbana. Roma condivide con tutte le altre grandi città un ruolo ambivalente. Esse sono i luoghi dove si concentrano le risorse finanziarie, le competenze, le imprese, il lavoro. Ma sono anche gli spazi dove sono più forti diseguaglianze e marginalità, tensioni e conflitti sociali. Le diseguaglianze sono i mali del nostro tempo”. Venerdì 16 febbraio, nel Palazzo Apostolico Lateranense, si terrà la conferenza di presentazione dell’evento “(Dis)uguaglianze“, in programma il 19 febbraio nell’Aula della Conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense. “Si tratta di un appuntamento organizzato a 50 anni dal convegno ‘La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma’ – meglio noto come convegno sui ‘Mali di Roma’, che si svolse dal 12 al 15 febbraio 1974 – per fare memoria di quell’incontro, interpellare la città. E rinnovare l’impegno alla responsabilità. Afferma il cardinale Angelo De Donatis: “Ricordare il Convegno e riproporne l’approccio è un’occasione per la comunità cristiana dialla carità. Ma è anche un’offerta di collaborazione e un richiamo alla corresponsabilità rivolto all’insieme della. Roma condivide con tutte le altre grandi città un. Esse sono i luoghi dove si concentrano le risorse finanziarie, le competenze, le imprese, il lavoro. Ma sono anche gli spazi dove sono più forti diseguaglianze e marginalità,. Le diseguaglianze sono i mali del nostro tempo”.

