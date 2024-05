Papa: cordoglio per la morte di Anelli, rettore della Cattolica

Papa Francesco ha espresso con un messaggio il proprio cordoglio per la morte del Magnifico Rettore dell’Università Cattolica, professor Franco Anelli, deceduto ieri sera all’età di 60 anni. Costernazione anche dalla Cei, dalla Cattolica, dal policlinico Gemelli e dall’Ospedale Bambino Gesù.

Il Papa ricorda Anelli: “Ha promosso valori cristiani”

Il Papa ricorda il Rettore della Cattolica Franco Anelli ed esprime “vicinanza alla mamma, ai congiunti come pure all’intera famiglia dell’ateneo”. Papa Francesco in particolare sottolinea, in un telegramma alla Cattolica a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, l’impegno del professor Anelli “per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario, favorendo il dialogo con le nuove generazioni”.

CEI, Zuppi: “Dolore per la morte del professor Anelli”

Il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, ha espresso il suo cordoglio per la morte del professore Franco Anelli. “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre”, è il messaggio dell’arcivescovo di Bologna.

Il cordoglio della Cattolica e del Policlinico Gemelli

Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari.

Il messaggio dell’Ospedale Bambino Gesù

Con profonda tristezza, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il prof. Franco Anelli.