Distrutti un sottomarino e 18 missili Houthi nel Mar Rosso

Il Comando statunitense per il Medio Oriente ha annunciato di aver distrutto un sottomarino e 18 missili anti-nave nelle aree del Mar Rosso antistanti lo Yemen. Inoltre, almeno 11 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite negli attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Regno Unito su città portuali e altre località nello Yemen occidentale che sono sotto il controllo degli Houthi.

Usa: distrutto un sottomarino e 18 missili Houthi nel Mar Rosso

Il Comando statunitense per il Medio Oriente ha annunciato di aver distrutto un sottomarino e 18 missili anti-nave nelle aree del Mar Rosso antistanti lo Yemen che sono sotto il controllo degli Houthi. Il Centcom ha spiegato di aver condotto sei operazioni di auto difesa contro quelle che vengono ritenute “minacce imminenti” nei confronti dei mercantili e delle navi dell’esercito statunitense nella regione. Sempre nelle scorse ore – fa sapere il Centcom – “i terroristi Houthi hanno lanciato due missili anti-nave verso il mercantile Pinocchio, una nave di proprietà di Singapore battente bandiera liberiana”. “I missili – conclude il Comando – non hanno colpito l’imbarcazione e non sono stati registrati feriti o danni”.

Yemen: almeno 11 morti in attacchi Usa-Gb

Almeno 11 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite negli attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Regno Unito su città portuali e altre località nello Yemen occidentale: lo ha detto alla Reuters un portavoce del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, come riporta l’agenzia di stampa sul suo sito. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva reso noto di aver effettuato sei attacchi nella giornata di ieri, affermando di aver distrutto un drone sottomarino senza equipaggio e 18 missili antinave nelle aree controllate dagli Houthi.

Fonte: Ansa