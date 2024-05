La vocazione missionaria della “Chiesa in uscita” di papa Francesco. E’ in corso l’Assemblea Generale Annuale delle Pontificie Opere Missionarie (POM), i cui lavori proseguiranno fino al 31 maggio. All’appuntamento prendono parte i direttori nazionali delle POM di tutti i continenti, circa 120, insieme al presidente, ai segretari generali delle quattro Pontificie Opere Missionarie (POM), ed all’incaricato dell’amministrazione. E’ la “Fraterna Domus” di Sacrofano, in provincia di Roma, ad ospitare i lavori aperti dall’arcivescovo Emilio Nappa, segretario aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Oggi l’Assemblea prevede gli incontri continentali e le prime due sessioni di “best practice” (buone pratiche), presentate da Brasile e Paraguay. Questo spazio si terrà ogni giorno, lunedì sarà la volta di Sud Africa e Nigeria, martedì Uganda e Italia, mercoledì Portogallo e Pakistan, giovedì Laos Cambodia e Isole del Pacifico.

Chiesa in uscita

Domani mattina sono previsti gli interventi di padre Tadeusz Nowak, OMI, segretario generale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, e suor Roberta Tremarelli, AMSS, segretaria generale della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria. In entrambi questi spazi dedicati all’attività dei segretariati internazionali, così come negli altri due previsti la mattina del martedì, verranno illustrati il rendiconto dell’anno trascorso e la previsione di bilancio delle rispettive Opere. Ogni relazione sarà seguita da momenti di confronto e di chiarificazione sui contenuti esposti. Lunedì pomeriggio è il programma il discorso del cardinale Luis Antonio G. Tagle. Poi la relazione dell’incaricato dell’amministrazione, l’approvazione del bilancio 2023 e la previsione del bilancio per l’anno corrente. Martedì mattina si continua con padre Guy Bognon, PSS, segretario generale della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo e padre Din Anh Nhue Nguyen OFM Conv, segretario generale della Pontificia Unione Missionaria e Direttore del Centro Internazionale Animazione Missionaria. Nel pomeriggio interverrà Gianni Valente, direttore dell’Agenzia di informazione Fides. Una sessione sarà dedicata all’identità e alla missione delle POM a livello nazionale e diocesano. Mercoledì e giovedì è prevista una plenaria sugli statuti delle POM con lavori di gruppo, definizione dei passi successivi da compiere e dialogo dei Direttori delle POM con il Comitato Esecutivo. Venerdì 31 maggio, giorno conclusivo dell’Assemblea, sono in programma i vari adempimenti finali dell’assemblea e l’intervento finale del presidente delle POM, l’arcivescovo Emilio Nappa.