Un quadro completo dell’opera missionaria compiuta in Cina da 27 congregazioni religiose, istituti missionari e società di vita apostolica. A darne notizia è l’agenzia missionaria vaticana Fides. Una panoramica completa sulla storia delle diocesi cattoliche in Cina. Un vademecum che ripercorre la vicenda e i passaggi storici attraversati da ogni singola circoscrizione ecclesiastica dalla sua istituzione fino all’anno 1946. E’ questo il prezioso contributo di conoscenze storiche offerto dal libro intitolato “Storia dell’evoluzione delle diocesi cattoliche in Cina”. Opera del professor Liu Zhiqing, pubblicato sotto il patrocinio della Accademia cinese delle scienze sociali. Il volume, la cui prima edizione risale al 2017, sta per essere pubblicato in una nuova versione. Aggiornata e arricchita di nuovi contributi e approfondimenti.

Cattolici in Cina

L’opera, di grande portata dal punto di vista accademico, riveste interesse non solo per gli eruditi. Cioè per gli studiosi interessati a vicende storiche passate. Ma tocca questioni rilevanti anche per il presente e il futuro della cattolicità cinese. La ripartizione delle diocesi cattoliche in Cina rappresenta una delle grandi questioni al centro dei negoziati presenti e futuri tra Santa Sede e governo cinese. Lo studio del professor Liu Zhiqing, con la sua prospettiva storica, offre un punto di vista prezioso. E serve a guardare anche alla situazione attuale delle diocesi cinesi. Il volume può essere considerato anche come una miniera di spunti e suggerimenti concreti anche in vista della futura organizzazione della rete delle circoscrizioni ecclesiastiche cattoliche in Cina. Il testo prende in considerazione un ampio arco temporale. Che va dal 1576 (anno di erezione della prima diocesi cinese di Macao) al 1946 (anno dell’istituzione della Gerarchia cattolica cinese). Al libro è allegata anche una “Tabella della Storia dell’evoluzione della diocesi cattoliche di Cina”. Il lavoro è frutto di anni di ricerca e studi rigorosi. Basati anche sulla consultazione di fonti e documenti conservati negli archivi di congregazioni religiose e sulle testimonianze dirette di personaggi autorevoli della Chiesa cattolica cinese in Cina”.