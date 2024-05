Cei: “L’autonomia rischia di accentuare gli squilibri dei territori”

Le preoccupazioni della Cei in merito al nuovo progetto di legge per l'autonomia differenziata "Aumenta il divario tra Nord e Sud e mina principio di solidarietà"

La Cei si dice preoccupata del fatto che il nuovo progetto di legge per l’autonomia differenziata possa accentare il divario già esistente tra Regioni ricche e povere, specie sul fronte del diritto alla salute.

Cei: “Progetto su autonomia mina principio di solidarietà”

La Cei esprime le sue preoccupazioni sul progetto di legge per l’autonomia: “Da sempre ci sta a cuore il benessere di ogni persona, delle comunità, dell’intero Paese, mentre ci preoccupa qualsiasi tentativo di accentuare gli squilibri già esistenti tra territori, tra aree metropolitane e interne, tra centri e periferie. In questo senso, il progetto di legge con cui vengono precisate le condizioni per l’attivazione dell’autonomia differenziata” per i vescovi “rischia di minare le basi di quel vincolo di solidarietà tra le diverse Regioni, che è presidio al principio di unità della Repubblica”.

Cei: “L’autonomia rischia accentuare disuguaglianze nella sanità”

E’ la sanità il settore che maggiormente rischia di vedere un aumento delle disuguaglianze alla luce del progetto sull’autonomia differenziata. Lo afferma la Cei. “Tale rischio – sottolineano i vescovi – non può essere sottovalutato, in particolare alla luce delle disuguaglianze già esistenti, specialmente nel campo della tutela della salute, cui è dedicata larga parte delle risorse spettanti alle Regioni e che suscita apprensione in quanto inadeguato alle attese dei cittadini sia per i tempi sia per le modalità di erogazione dei servizi”.

Per la Conferenza episcopale italiana “gli sviluppi del sistema delle autonomie – la cui costruzione con Luigi Sturzo, nel secolo scorso, è stata uno dei principali contributi dei cattolici alla vita del Paese – non possono non tener conto dell’effettiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Card. Zuppi: “Dolore per la morte del professor Anelli”

Il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, ha espresso il suo cordoglio per la morte del professore Franco Anelli. “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre”, è il messaggio dell’arcivescovo di Bologna.

Fonte: Ansa