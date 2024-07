Scoperto il meccanismo di prolificazione dei tumori

La ricerca condotta dall’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con diverse istituzioni italiane, ha svelato un parallelismo tra l’uso dei meccanismi immunitari nei neonati e la strategia delle cellule tumorali per proliferare. Pubblicato sulla rivista JCl Insight, lo studio ha analizzato come le cellule tumorali, simili alle Treg neonatali, utilizzino il recettore per la transferrina per catturare il ferro circolante, fondamentale per il loro sviluppo. Questa scoperta rivela come il tumore manipoli un processo biologico vitale per la sopravvivenza, suggerendo potenziali approcci terapeutici mirati per influenzare le funzioni delle Treg e interrompere il loro supporto alla crescita tumorale.

I tumori sfruttano un meccanismo attivo anche nei neonati

Lo studio dell’Università La Sapienza

I ricercatori coordinati da Silvia Piconese hanno scoperto che il tumore utilizza a proprio vantaggio un meccanismo fisiologico che si verifica nei neonati, e la ragione sta nel fatto che sia le Treg neonatali sia quelle tumorali espongono sulla propria superficie il recettore per la transferrina, la principale proteina di trasporto del ferro nel sangue. “All’inizio questa osservazione ci aveva scoraggiato, perché il meccanismo che avevamo identificato non è specifico del tumore”, racconta Piconese.

Il commento degli autori

“In seguito, però, abbiamo capito che l’osservazione era comunque importante, perché voleva dire che il tumore usa a proprio vantaggio un meccanismo che è necessario alla nostra vita. La biologia, e l’immunologia in particolare, ci insegnano proprio questo: che nessuna cellula è di per sé ‘cattiva’”. Gli autori dello studio hanno inoltre dimostrato che le Treg dipendono dalla disponibilità di ferro, e che la loro presenza sottrae questo elemento al microbiota intestinale, favorendo la crescita di batteri dannosi. “Questo implica che potrebbe essere possibile influenzare le funzioni di queste cellule – aggiunge Ilenia Pacella, prima autrice dell’articolo – modificando i livelli di ferro per esempio con la dieta o con farmaci specifici”.

Fonte: Ansa